Reina: “Al prossimo portiere del Napoli dico di godersi la città”

© foto di Federico De Luca

Pepe Reina ha salutato Napoli, il suo futuro sarà al Milan ma è stato ascoltato dai pm antimafia come testimone. Intanto l’estremo difensore, prossimo a partire per la Russia come terzo portiere della Nazionale spagnola, ha detto attraverso Il Mattino: “Cosa direi al nuovo portiere del Napoli? Di godersi la città, che è meravigliosa, molto appassionata e in grado di regalarti emozioni fortissime”.