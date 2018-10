Reina: "Passi avanti dopo Sassuolo. Cutrone? Fiero di averlo al Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel dopo-gara di Milan-Olympiacos, il portiere rossonero Pepe Reina si è fermato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole riportate da Milannews.it.

Sulla partita: "Non è mai facile, soprattutto prima di giocare. L’Olympiacos è abituato a giocare questo tipo di partite, negli ultimi anni è sempre stato in Champions ed Europa League. Era una partita tosta, anche se non siamo andati male nel primo tempo. Siamo andati sotto ma la squadra continuava a giocare e creare. Poi l’abbiamo ribaltata nella ripresa".

Ancora sul match: "Loro hanno fatto un grande gol ma, come detto, abbiamo continuato a creare senza subire troppo. Nel secondo tempo abbiamo concesso di più, ma abbiamo concretizzato meglio. Poi l’entrata di Patrick ha cambiato la partita".

Sulla svolta dopo il Sassuolo: "Non parlerei di svolta. La squadra non ha fatto male prima del Sassuolo, ma ha raccolto meno di quello che meritava. Però bisognava vincere al più presto: più che una svolta direi che è stato un primo passo".

Su Cutrone: "Bisogna dargli tempo. Ha grinta, forza e mentalità, questo lo farà diventare grande. Patrick è tutto cuore e grinta e questo è contagioso. È importante avere giocatori del genere in squadra e sono fiero di essere suo compagno".

Sulla stagione: "La classifica ci dice che ci manca qualche punto, ma alla fine abbiamo quelli che meritiamo. Bisogna imparare dagli errori fatti in passato, così arriveranno più vittorie".