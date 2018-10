Reja sul Napoli: "Ho parlato con De Laurentiis, pronto a tornare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex tecnico azzurro Edoardo Reja è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di un suo nuovo coinvolgimento nel club partenopeo: "Ho parlato con De Laurentiis, la volontà era di creare una struttura per dare una possibilità a tutti i giocatori del Sud. So che il presidente si sta dando da fare per acquistare un terreno e creare una grande struttura, quando ciò accadrà io sono pronto. Questa terra ha sempre dato buoni frutti, perché non possono avere una formazione a Napoli?”.