Reja sul Napoli: "Sta bene mentalmente. Lavoro straordinario di Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Reja, ex tecnico del Napoli in visita a Castelvolturno, ha parlato della lotta-Scudetto ai microfoni di Sky Sport: "È il momento decisivo della stagione, chi perde ne uscirà sconfitto. Se la juve dovesse non vincere una delle prossime partite e il Napoli andare in testa, sarà difficile operare un nuovo sorpasso. Sarri sta facendo un lavoro straordinario, il Napoli non aveva mai avuto un rendimento simile. Quando vedo giocare la squadra mi diverto sempre. La Juve? L'ho vista in affanno domenica, qualche problemino c'è ma nei momenti difficili tirano fuori il massimo. La squadra bianconera vince da tanti anni, se dovesse lasciare uno Scudetto al Napoli non succederebbe nulla... (ride, ndr)".

Su Sarri: "Conosce bene la piazza, l'affetto della gente ti fa volare. Ho visto l'allenamento di stamattina, i calciatori stanno bene fisicamente e mentalmente. Manca poco alla fine, l'aspetto mentale è decisivo: con la testa raggiungi i risultati e la impressione è che il Napoli stia bene sotto questo punto di vista".