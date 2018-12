Reja sulla Lazio: "A noi bastò una cena. Un ritorno? Non direi mai di no"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi ricordo che facemmo una cena per il compleanno di Zarate e quello fu il momento esatto in cui ci ritrovammo". Ricordi di ritiri in casa Lazio per Edy Reja, intervistato da Il Messaggero sulla situazione dei biancocelesti: "Doveva arrivare prima una maga, poi un mental coach e io mi rifiutai. Parlai coi senatori e con Brocchi e gli dissi: Se avete gli attributi, adesso tirateli fuori".

Si è rotto qualcosa?

"Ho visto la Lazio, non va bene da qualche mese e non so perché. Ci sono giocatori come Milinkovic, Luis Alberto, Leiva stesso che era un fenomeno l'anno scorso, che stanno giocando al di sotto del loro possibilità".

È libero e qualcuno vede già la sua ombra su Inzaghi.

"Onestamente a un ritorno alla Lazio non direi mai di no".