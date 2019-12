Fonte: Andrea Losapio

La Juventus stringe per Dejan Kulusevski, talento in prestito al Parma (ma di proprietà Atalanta) che si è messo in grande luce in questa prima parte di campionato. L'operazione pare oramai indirizzata, con i bianconeri che hanno deciso di affondare il colpo per lo svedese a Natale, dopo aver capito che Erling Haaland sarebbe andato al Borussia Dortmund.

L'offerta finale dei bianconeri alla Dea è di 35 milioni più bonus (si potrà arrivare senza particolari problemi a 42-43), con l'Inter che si era fermata a 30 di parte fissa più 5 di bonus. La trattativa come detto è in fase di definizione con l'accelerata decisiva che è arrivata oggi dopo l'incontro fra Fabio Paratici e l'agente del giocatore. Restano pochi dettagli da definire, con i bianconeri che potrebbero addirittura provare ad anticipare il suo arrivo a Torino soprattutto nel caso in cui dovesse partire Emre Can.