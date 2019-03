© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Simeone voleva un Alvaro Morata concentrato al massimo, nella sfida di ieri sera contro la Juventus. Un desiderio non proprio soddisfatto: anche se l'attaccante è stato forse il migliore dell'Atletico, non è bastato alla squadra di Madrid per evitare il 3-0 dello Stadium. Eppure il Cholo le aveva davvero tentate tutte: secondo quanto riferito da Fox Sports, l'allenatore argentino avrebbe chiesto a Morata di non fermarsi a salutare nessuno dei suoi vecchi compagni prima della sfida, per evitare distrazioni nel ritorno di Alvaro in quella che è stata la sua casa.