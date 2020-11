Ricorso Juve-Napoli, l'avv. Chiacchio: "Può essere accolto. Ci sono condizioni favorevoli"

Edoardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato a Radio Marte in merito al ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino contro la Juventus, con tanto di punto di penalizzazione per i partenopei: "Pur dovendo valutare completamente dall'esterno posso solo riferire che ci sono delle condizioni migliori perché un ricorso possa essere accolto. La controparte non si è costituita e quindi risulta assente. L'ASL di Napoli è stata l'unica in Italia ad aver concesso e rilasciato un documento di fondamentale importanza al Napoli. Queste due condizioni sono super favorevoli, il ricorso potrebbe essere accolto. Ogni elemento può essere preso in considerazione, speriamo che il Napoli veda accolto il suo ricorso".