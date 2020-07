Riecco Zaniolo: Fonseca lo manda in campo nella sfida contro il Napoli. Prima volta dal 12/1

vedi letture

Torna in campo Nicolò Zaniolo. Al 66' della sfida del San Paolo tra Napoli e Roma il classe 1999 è finalmente rientrato nel terreno di gioco dopo aver recuperato definitivamente dall'infortunio al ginocchio subito lo scorso 12 gennaio. Ottima notizia per la Roma ma in generale per tutto il calcio italiano.