Ripartire da Pavoloso. Cagliari, prossimo esame già decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una serata da dimenticare per il Cagliari di Maran. L'esordio di Empoli s'è rivelato difficile quanto deludente, con la squadra sarda che ha vissuto pochi momenti di brillantezza ma s'è rivelata quasi mai pericolosa dalle parti di Terracciano. L'occasione migliore è capitata sui piedi di Pavoletti, attaccante ex Napoli e Genoa che ha provato ad accendere la luce quando la situazione era già compromessa.

La manovra dei rossoblu è sembrata tutt'altro che fluida e allora la punta s'è messa in proprio: potente tiro dal limite che ha trovato soltanto il palo alla sinistra del portiere empolese. Proprio dal classe '88 deve ripartire la formazione sarda, dalla voglia di non mollare mai messa in campo dal centravanti. Un match amaro, per il Cagliari, che ora vuole e deve mettere alle spalle: nessuna squadra regalerà punti e Maran ne è più che consapevole. Fallito il primo esame, quello del prossimo weekend contro il Sassuolo diventa già importantissimo per capire se il Cagliari potrà ambire o meno a una tranquilla salvezza.