Risolto lo scontro tra Juventus e Lazio? Diaconale: "In realtà non è proprio così..."

Tutti si stanno allineando sulla posizione della Lazio. E' la sintesi del 'taccuino biancoceleste' pubblicato questa mattina da Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio.

Anche la Juventus, negli ultimi giorni, ha espresso il desiderio di una non assegnazione dello Scudetto a tavolino e di voler proseguire la stagione. Tutto risolto, allora? Anche lo scontro tra Juventus e Lazio? In realtà non è proprio così - scrive Diaconale -. Perché quegli stessi ambienti che inizialmente avevano voluto dipingere Lotito come un insensibile e irresponsabile preoccupato solo dei propri interessi, hanno difficoltà ad ammettere che il Presidente della Lazio si muoveva con buon senso in nome degli interessi collettivi del mondo del calcio. Ma di questo non c’è da dolersi più di tanto. I pregiudizi sono duri a morire. Anche se poi alla lunga vengono smascherati dai dati della realtà e, per quanto riguarda il calcio, dai risultati".