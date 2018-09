Ritmi lenti e pochi pericoli: dopo 45' al Meazza è 0-0. Si scalda Icardi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Termina senza reti il primo tempo di Inter-Parma, prima gara del quarto turno del campionato di Serie A: ritmi scarsi e qualche imprecisione di troppo ha impedito alle due formazioni di farsi male in questi primi quaranticinque minuti, dove le occasioni si contano sulle dita di una mano. Sterile il possesso palla dell'Inter in apertura, visto che l'unica conclusione di un certo pericolo arriva dai 35 metri e la firma Candreva: è un Inter che va ad offendere tanto sulle corsie, lasciando però Keita spesso in inferiorità al centro. Il Parma si affida alle folate offensive dei laterali, Gervinho in particolare. Bella occasione sciupata da Perisic al 16', quando il croato prova il tiro al volo da ottima posizione spedendo però alto. La squadra ospite si fa vedere con un calcio di punizione di Stulac, smanacciato via da Handanovic in anticipo su Di Gaudio. Una brutta indecisione di Sepe mette i nerazzurri nuovamente in condizioni di colpire, ma D'Ambrosio e Skriniar si ostacolano sul secondo palo, dopo angolo battuto da Candreva, e il Parma si salva. Passano due minuti ed è proprio la squadra di D'Aversa ad andare ad un passo dal vantaggio: il solito Gervinho semina il panico, scambia con Inglese ma poi spara su Handanovic, miracoloso nell'occasione. L'Inter risponde con un gran sinistro di Perisic, bravo ad andare in ripartenza e sfruttare un altro errore in fase di rilancio da parte di Sepe, poi attento però sul sinistro del croato. Prima del duplice fischio di Manganiello, Spalletti manda a scaldare Mauro Icardi.