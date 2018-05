Ritorno al futuro: la nuova Serie A, tra rientri e seconde squadre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Approfondiamo oggi, sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com, la situazione delle rose di Serie A per quanto riguarda la stagione 2018/19, alla luce non solo di potenziali riscatti e di acquisti già completati, ma sopratutto in virtù di quelli che saranno i rientri dai prestiti. Giocatori che magari sono destinati a ripartire immediatamente verso altri lidi, ma che, a volte, possono risultare molto utili o anche dei veri e propri rinforzi per la casa madre. Basti pensare, come mero esempio, al caso di Mattia Caldara, pronto a vestire la maglia della Juventus dopo un anno di prestito all'Atalanta: ma non è certo l'unico esempio interessante da studiare, anche in ottica della formazione delle seconde squadre, altro argomento di strettissima attualità. Un'analisi che attueremo per tutte le diciannove squadre di Serie A, in attesa che la Serie B ci regali la ventesima protagonista.