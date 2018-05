Ritorno al futuro - Milan, rosa da ritoccare. Bacca torna per ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitolo "seconde squadre" è un argomento di interesse per il Milan, ma i rientri dai prestiti sono al momento pochi per poter ipotizzare un'attuazione immediata di questa innovazione, che peraltro dovrebbe toccare a squadre con più diritti (Juventus e Roma?) secondo i criteri imposti dalla FIGC. Mirabelli sta lavorando da tempo ad un completamento della rosa con acquisti low cost ma dovrà anche riuscire a piazzare giocatori come Bertolacci e Bacca, che difficilmente rientreranno nel progetto di Gattuso.

Chi rientra - Andrea Bertolacci e Carlos Bacca sono i nomi più interessanti riguardo i rientri dai prestiti, ma per entrambi è difficile pensare ad un futuro a Milanello. Molto più intrigante inserire i loro nomi in qualche trattativa o cederli per il reciproco profitto.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Alessandro Plizzari, Gabriel.

Difensori: Stefan Simic, Marco Iudica, Gian Filippo Felicioli.

Centrocampisti: Andrea Bertolacci.

Attaccanti: Carlos Bacca.

Chi attende - Marco Storari è il giocatore di maggior spessore in attesa di notizie riguardo il proprio futuro, mentre per Nnamdi Oduamadi e Hachim Mastour non c'è futuro in rossonero, a dispetto delle grandi potenzialità mostrate ad inizio carriera. Gli arrivi di Pepe Reina e Ivan Strinic non sono ufficiali ma già definiti, non ci saranno sorprese.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Alessandro Plizzari, Gabriel.

Difensori: Alessio Romagnoli, Leonardo Bonucci, Mateo Musacchio, Gustavo Gomez, Cristian Zapata, Jherson Vergara, Ricardo Rodriguez, Luca Antonelli, Andrea Conti, Davide Calabria, Ignazio Abate, Stefan Simic, Marco Iudica, Gian Filippo Felicioli.

Centrocampisti: Lucas Biglia, Manuel Locatelli, Riccardo Montolivo, Franck Kessié, Giacomo Bonaventura, Josè Mauri, Andrea Bertolacci.

Attaccanti: Hakan Calhanoglu, Fabio Borini, Suso, André Silva, Patrick Cutrone, Carlos Bacca.