Ritorno al futuro - Roma, seconda squadra già pronta. Manca l'ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda squadra già pronta: visti i tantissimi rientri dai prestiti, Monchi dovrebbe lavorare davvero poco per allestire una squadra competitiva per la Serie C 2018/19 in caso di iscrizione della formazione B giallorossa al nuovo formato promosso dalla FIGC per provare a risollevare il modello calcistico italiano. Per il direttore sportivo la priorità ora è comunque la Prima Squadra: dopo Coric e Marcano, i capitolini fanno passi in avanti ogni giorno per arrivare ad un nuovo attaccante. Il nome giusto potrebbe essere Kluivert junior.

Chi rientra - Come detto, tantissimi i giocatori che torneranno dal prestito: i più rilevanti sono in attacco, in particolare Verde, Tumminello e Soleri. Non dovrebbe essere un problema per loro trovare una nuova sistemazione in massima serie, mentre c'è aria di addio per Sadiq.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Lorenzo Crisanto.

Difensori: Leandro Castan, Norbert Gyomber, Arturo Calabresi, Mousthapa Seck, Abdullahi Nura, Eros De Santis, Andrea Paolelli, Niccolò Tofanari.

Centrocampisti: Lorenzo Vasco, Matteo Ricci, Josè Machin, Alessandro Bordin, Emanuele Spinozzi, Lorenzo Di Livio, Giamario Piscitella.

Attaccanti: Daniele Verde, Kevin Mendez, Jacopo Ferri, Ezequiel Ponce, Umar Sadiq, Marco Tumminello, Edoardo Soleri, Filippo Franchi.

Chi attende - Dopo gli arrivi Coric e Marcano, Monchi lavora per rafforzare l'attacco: di certo dovrà impegnarsi anche nello sfoltimento della rosa, a meno che non arrivi l'ok per la seconda squadra. Lobont partirà per fine contratto, Jonathan Silva per fine prestito.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Alisson, Lucasz Skorupski, Lorenzo Crisanto.

Difensori: Kostas Manolas, Juan Jesus, Federico Fazio, Elio Capradossi, Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi, Rick Karsdorp, Bruno Peres, Ivan Marcano, Leandro Castan, Norbert Gyomber, Arturo Calabresi, Mousthapa Seck, Abdullahi Nura, Eros De Santis, Andrea Paolelli, Niccolò Tofanari.

Centrocampisti: Maxime Gonalons, Daniele De Rossi, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Ante Coric, Lorenzo Vasco, Matteo Ricci, Josè Machin, Alessandro Bordin, Emanuele Spinozzi, Lorenzo Di Livio, Giamario Piscitella.

Attaccanti: Diego Perotti, Stephen El Shaarawy, Cengiz Under, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Daniele Verde, Kevin Mendez, Jacopo Ferri, Ezequiel Ponce, Umar Sadiq, Marco Tumminello, Edoardo Soleri, Filippo Franchi.