La formazione friulana riparte dopo aver sfiorato la retrocessione in Serie B. Il cambio tra Massimo Oddo e Igor Tudor in panchina è servito per evitare il peggio, ma il tecnico croato saluterà dopo poche settimane trascorse in Friuli. La società della famiglia Pozzo valuta a chi affidare la squadra a partire dalla prossima annata con la trattativa avviata per Miguel Cardoso, nel frattempo sono attesi diversi elementi in Friuli che probabilmente saranno dirottati altrove.

Chi rientra - Su tutti Alex Meret, portiere reduce dall'esperienza alla SPAL che ora potrà mettersi in luce nel club proprietario del suo cartellino. Tornerà anche Karnezis ma il greco non resterà tra le file bianconere. In difesa ci saranno i ritorni di Heurtaux e Wagué, a centrocampo quelli dei vari Badu, Kone e Coulibaly.

Calciatori che rientrano dal prestito

Portieri: Alex Meret, Orestis Karnezis, Samuele Perisan.

Difensori: Thomas Heurtaux, Molla Wagué, Mauro Coppolaro, Yrondu Musavu-King, Igor Bubnjic, Francisco Sierralta, Pawel Bochniewicz.

Centrocampisti: Edoardo Bovolon, Alexandre Coeff, Edenilson, Lucas Evangelista, Emmanuel Badu, Mamadou Coulibaly, Panagiotis Kone, Melker Hallberg, Antonio Vutov.

Attaccanti: Emanuele Rovini, Xabier Santos, Ewandro Costa, Panagiotis Armenakas, Nabil Jaadi, Ryder Matos, Riad Bajić, Felipe Vizeu.

Chi attende - Bizzarri e Lopez dovrebbero terminare l'avventura in bianconero, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno. I vari Edenilson, Antonio Vutov, Lucas Evangelista hanno concluso l'esperienza in prestito ma, fonte Transfmarkt.it, sono in scadenza con i bianconeri. Xabier Santos è invece ceduto in prestito fino al termine del 2018 ai cileni del Nublense.

La rosa della prossima stagione

Portieri: Alex Meret, Simone Scuffet, Orestis Karnezis, Samuele Perisan,

Difensori: Samir, Bram Nuytinck, Thomas Heurtaux, Molla Wagué, Gabriele Angella, Danilo, Mauro Coppolaro, Yrondu Musavu-King, Igor Bubnjic, Francisco Sierralta, Pawel Bochniewicz, Giuseppe Pezzella, Ali Adnan, Silvan Widmer, Jens Stryger Larsen.

Centrocampisti: Alexandre Coeff, Valon Behrami, Simone Pontisso, Edoardo Bovolon, Jakub Jankto, Antonin Barak, Seko Fofana, Andrija Balic, Emmanuel Badu, Mamadou Coulibaly, Panagiotis Kone, Emil Hallfredsson, Melker Hallberg, Gaspar Íñiguez.

Attaccanti: Emanuele Rovini, Xabier Santos, Rodrigo de Paul, Ewandro Costa, Svante Ingelsson, Panagiotis Armenakas, Nabil Jaadi, Ryder Matos, Kevin Lasagna, Riad Bajić, Stipe Perica, Felipe Vizeu.