Rivedi Fonseca sull'esclusione di Dzeko: "Smalling serve. Milik? Per ora non parlo..."

vedi letture

C'è stato un dialogo aperto con Dzeko in questi giorni? E' una delle domande poste ieri dallo studio di 'Sky' a Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. "E' stata una settimana difficile per Dzeko, ho fatto questa scelta per preservarlo un po'. Stiamo sempre parlando, oggi l'opzione era non utilizzarlo. Con lui parlo sempre"

Perché convocarlo?

"Perché è importante averlo in gruppo e se necessario farlo giocare. Penso che la squadra contro l'Hellas abbia disputato una buona gara e non c'era bisogno di lui".

E' lei che non ha fatto giocare Dzeko o è Dzeko che non ha voluto giocare?

"La decisione è sempre dell'allenatore. Io parlo con i giocatori, ma la decisione è sempre del tecnico. Dovevo scegliere quello che era meglio per la partita".

Smalling è ancora una necessità?

"Si, abbiamo tre soli difensori centrali e per me è molto importante che arrivi Smalling".

Milik?

"Non voglio parlare di lui, se arriva ne parlo ma ora non è dei nostri".