Rivedi Handanovic prima di Inter-Real: "Ognuno di noi deve crescere di livello"

Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per passare il turno ci servono 7 punti, tutto è ancora in gioco ma l'importanza della gara di domani è fondamentale. Ogni giocatore deve crescere di livello, all'andata abbiamo giocato bene ma siamo mancati negli episodi che fanno la differenze. Dobbiamo capire che quando le squadre giocano contro l'Inter danno sempre qualcosa in più, la nostra cattiveria agonistica non sempre è stata al top, ci è successo quattro o cinque volte in questo inizio di campionato".