Rivedi Immobile dopo il Borussia Dortmund: "Mentalità da grande, meritavamo di più"

Al termine del pari contro il Borussia Dortmund, ai microfoni di Sky, è Ciro Immobile, autore del gol del pareggio, analizza così il punto ottenuto ieri dai biancocelesti. "Abbiamo fatto un primo tempo non alla nostra altezza, poi per un errore in disimpegno abbiamo preso il gol. Siamo stati bravi a reagire e a cercare di vincerla negli ultimi 20 minuti per qualificarsi già stasera ed essere più tranquilli nell'ultima partita. Ci prendiamo la reazione, il punto e la grande prestazione del secondo tempo. Sono contento anche se la squadra meritava di più. Per fortuna è arrivato il pareggio perché la sconfitta, per come abbiamo giocato nella ripresa, sarebbe stata una beffa. La mentalità è quella giusta, di voler vincere sempre". Rivedi l'intervista del capitano biancoceleste al termine della gara di ieri.