Rivedi Lautaro Martinez sul ko dell'Inter col Real: "C'è rabbia, era una gara da vincere"

L'Inter esce sconfitta 3-2 dal campo di Valdebebas, sede temporanea delle gare di casa del Real Madrid. Questo il commento del Toro a fine partita a Sky Sport: "Peccato perché abbiamo fatto di tutto per vincere, non li abbiamo lasciati giocare tranquilli. Peccato, siamo arrabbiati perché era una partita che dovevamo vincere. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo rialzare la testa, lavorare e guardare avanti. Cosa manca per vincere queste partite? Il dettaglio manca. Perché questa competizione è così. L'ho detto prima e lo dico adesso: il dettaglio fa la differenza. Dobbiamo lavorare ed essere più attenti e concentrati per tutta la partita. Guardiamo avanti e testa bassa".