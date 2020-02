vedi letture

Rivedi le parole di Fonseca: "A Roma c'è una negatività che non capisco"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato anche dell'ambiente Roma e della pressione che c'è nella Capitale. "Si è creata a Roma una negatività che non capisco. La prima cosa che mi hanno detto 'A Roma è difficile, c'è una grande pressione'. Ma se non vuoi pressione non devi allenare in Serie A. A Kiev se non vinci una partita i tifosi aspettano calciatori e allenatore. Non posso allenare una squadra che vuole vincere se non volessi pressioni. Sono qui e sono pronto. Quando non vinco la critica è più forte, ma è così ovunque. Io voglio accettare la pressione. E' solo una scusa che a Roma la pressione sia solo forte". Rivedi la conferenza stampa nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.