Rivedi Pirlo dopo la Dinamo Kiev: "So che devo migliorare, avanti per la mia strada"

vedi letture

“Mi spiace per chi se la sia presa, era una battuta”. Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky dopo il 3-0 della Juventus sulla Dinamo Kiev, Andrea Pirlo è tornato sulla battuta legata alle critiche fatta ieri in conferenza stampa: “So che sono giovane, devo migliorare e lo sto facendo giorno dopo giorno. Vado avanti per il mio lavoro. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per farlo nonostante fossimo già qualificati, stasera avevamo bisogno di fare una partita da squadra ed è stata fatta. E' un segnale positivo che dovevamo avere per noi stessi". Rivedi un passaggio dell'intervista di Andrea Pirlo di ieri.