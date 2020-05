Rivoluzione format. Promozioni & retrocessioni: tutto uguale per la A. Dalla B scendono in sei

vedi letture

Emergono nuovi dettagli circa la rivoluzione dei format dei campionati allo studio in FIGC anticipato ieri sera da Sportitalia che prevedrebbe la nascita di una nuova Serie B a 40 squadre e una terza serie, non più professionistica da 60 (tre gironi da 20). Gli aggiornamenti riguardano le modalità di promozione e retrocessione dalle varie serie. Per la Serie A non ci saranno variazioni: confermate le tre retrocessioni in Serie B dalla quale salirebbero altrettante squadre. Le vincitrici dei due gironi più la terza che emergerà dai playoff.

Per quanto riguarda il passaggio dalla B alla nuova terza serie le retrocessioni saranno sei, tre per girone, con il medesimo numero di promozioni che riguarderanno le vincenti dei tre gironi, più le vincenti dei playoff di ogni singolo girone.