Rizzoli: "Bilancio positivo della Var, ci sono margini di miglioramento"

© foto di Federico Gaetano

Nicola Rizzoli, designatore di Serie A, ha parlato a Sky Sport del bilancio della VAR. "E' un bilancio positivo che mi lascia felice, ci sono margini di miglioramento importanti. Ci sono buone prospettive per migliorare e sfruttare l'esperienza di questo anno. Siamo partiti da zero con un po' di esperienza off line, abbiamo dovuto metterci alla prova con difficoltà tecniche e umane, non è facile decidere in pochi secondi con una tensione nervosa importante. Vedremo di migliorare ancora il prossimo anno".