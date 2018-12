RMC SPORT - Adailton: "Genoa? Situazione rocambolesca"

Nel corso del suo intervento a RMC Sport l'ex attacante Adailton ha parlato dei tanti avvicendamenti sulla panchina del Genoa: "E' stata una situazione rocambolesca perché Ballardini stava facendo bene con un campionato in linea con le aspettative. L'esonero è stato inaspettato ed è stato sorprendete anche il ritorno di Juric che però non ha portato risultati. Prandelli è un allenatore di grande esperienza che rientra in Serie A dopo un po' di tempo. Deve ritrovare il suo spazio perché ha fatto molto bene con Parma e Fiorentina".