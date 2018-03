RMC SPORT - Ag. Borja Valero: "Il bilancio all'Inter è veramente buono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel corso del Live Show su RMC Sport, Alejandro Camaño, agente di Borja Valero, ha parlato così dell'esperienza all'Inter del proprio assistito: "Io credo che il bilancio è veramente buono, perché non è facile dopo un periodo buono nella Fiorentina cambiare poi città. E' arrivato in una città come Milano più grande, incredibile, ed in una squadra più grande. Credo che la prima parte è stata molto buona, dopo c'è stato un periodo non tanto buono perché è arrivata qualche sconfitta. Il calcio italiano oggi è molto buono, ci sono Juve, Napoli, Roma, Lazio, Inter, sono 4 posti per la Champions e se li giocano in 6-7 squadre".

Qual è il rapporto di Borja Valero con Spalletti?

"Credo che Spalletti è un grande del calcio italiano e credo che con Borja si è comportato bene. La settimana scorsa sono stato a Milano e l'Inter è molto contenta di Borja, non solo come calciatore ma anche come uomo".

C'era stata la possibilità di vederlo a Roma con Spalletti?

"Questa è una cosa ormai lontana. Il calcio va molto veloce e dobbiamo parlare del futuro. Quello che è vero è l'amore per la Fiorentina e non solo da parte di Borja ma anche sua moglie e suo figlio sono stati bene a Firenze. Tutto ha un tempo. La Fiorentina si è comportata bene con Borja e tutto quello che non è andato bene adesso è lontano".

Come ha preso Borja Valero la morte di Astori?

"E' stato terribile per lui. Erano amici ed era stato un suo compagno. E' stata una cosa profonda per tutto il calcio mondiale. Incredibile, un ragazzo molto giovane, un uomo di cui tutti parlano benissimo".

In Champions la Roma e la Juventus hanno qualche possibilità di eliminare le spagnole?

"Sono procuratore di tre calciatori del Real Madrid. La Juve è una grande squadra. Il Real Madrid oggi è concentrato solo nella Champions perché nella Liga non ha nessuna possibilità. La Champions è il suo obiettivo e credo che sarà una grande partita. La Roma affronta il Barcellona e quando giochi contro Messi non sai mai cosa può succedere, perché se lui sta illuminato non c'è squadra al mondo che può fermarlo".