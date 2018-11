RMC SPORT - Ag. Di Lorenzo: "Seguito da tanti club, vale big e Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del terzino dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato così del futuro del suo assistito ai microfoni di RMC Sport durante gli 'Italian Sport Awards': "Di Lorenzo è un giocatore molto forte, che può ambire a squadre importanti, già in diversi lo seguono. Ma è il suo primo anno in A e deve fare bene fino alla fine. Si giocherà il posto in Nazionale con Conti".