RMC SPORT - Ag. Ferrari: "Incedibile per il Sassuolo, parliamo di rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Bia, agente tra gli altri di Gian Marco Ferrari e Luca Cigarini, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato': "Non ci sono notizie grosse. Ferrari è stato dichiarato incedibile dal Sassuolo, ora stiamo ragionando sul rinnovo che ci era stato già promesso. Cigarini al 99,9% resterà al Cagliari, quindi è tutto a posto. Sono qui di passaggio".

Sulla Sampdoria: "Normalmente la Samp si muove prima, ora è incompleta e l'ha detto anche Giampaolo. Si sono ridotti all'ultimo giorno, ma la dirigenza ha le capacità per intervenire e puntellare la rosa al meglio".

Qual è la delusione del mercato? "La speranza di tutti era vedere Modric in Italia, ci avevo fatto un po' la bocca anch'io, pensavo che non fosse venuto. Sulla squadra faccio fatica. Le grandi si sono mosse bene tutte. Il Napoli era già una squadra di livello, il portiere l'hanno sistemato. Forse manca l'attaccante, ma Milik è un giocatore importante e il colpo è stato fatto in panchina con Ancelotti".

Quali club erano interessati a Ferrari? "C'erano Fenerbahce, Porto, Siviglia e Betis. Ci sono stati tanti interessamenti, ma il Sassuolo ha preferito declinarli tutti. La possibilità di rinnovo e adeguamento è una cosa di cui stiamo parlando in questi giorni, ma già s'era detto".

Sul mercato di C: "Molte squadre stanno aspettando la fine del mercato di A e B per avere giocatori che finora non si potevano avere, con tutte le compenenti che ormai sono una realtà del nostro calcio attuale".