RMC SPORT - Ag. Gabbiadini: "Richieste da A e Bundes, ma resta ai Saints"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvio Pagliari, agente tra gli altri di Manolo Gabbiadini, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato', in onda sulle frequenze di RMC Sport: "Il Napoli giocherà con una punta e ci sono Milik e Mertens, ma è mancato il colpo ad effetto. Nella griglia di partenza davanti a tutti c'è la Juventus, poi per la Champions ci sono quelle 4-5 squadre che se la giocano, includendo anche la Lazio".

Si può riaprire a gennaio Modric? "Per me sì, visto che è in scadenza, si possono aprire spiragli. Ora però deve ricomporre tutto a Madrid, deve restare con la testa serena".

Milinkovic-Savic resta alla Lazio. "Per me sono cifre altissime quelle di cui si parla, le grandi vogliono un altro anno di conferma, è ovvio che prima di prenderlo ci pensino un attimo".

Gabbiadini è stato vicino al ritorno in Serie A? "A giugno ho parlato col Southampton e l'ha sempre ritenuto incedibile. Non hanno cambiato idea, lo stimano molto. Manolo deve prendersi delle rivincite insieme a tutta la squadra. Ci sono state diverse squadre che l'hanno richiesto, sia in Italia che in Bundesliga, ma nulla è stato preso in considerazione".

Su Donsah: "Inzaghi è l'allenatore ideale per mettere in mostra le sue qualità, è molto felice col gruppo felsineo".