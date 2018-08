RMC SPORT - Ag. Germoni: "Novara congelato, ma lo terrebbe anche in C"

© foto di Federico De Luca

Danilo Caravello, procuratore tra gli altri di Luca Germoni della Lazio, ha parlato delle ultime vicende di mercato ai microfoni di RMC Sport: "Questi ultimi giorni sono stati i più piatti degli ultimi anni, ma me l'aspettavo perché il più era fatto. Le squadre importanti si sono mosse in precedenza".

Su Milinkovic-Savic: "Il presidente è sempre stato abbastanza chiaro, servivano oltre 100 milioni. In questo momento col mercato in Italia chiuso Milinkovic non partirà, al massimo si muoverà il prossimo anno. Penso che ci sarà il rinnovo di contratto".

Su Torino e Samp: "Il Torino con Zaza e Soriano ha costruito una bella rosa e può giocarsela per l'Europa. La Samp è un gradino sotto. Per l'Europa vedo l'Atalanta un po' più in vantaggio, può ripetere le ultime stagioni per quella che è la rosa".

Sul Napoli: "Con Ancelotti in panchina tutti pensavamo che potesse esserci un mercato scoppiettante, invece De Laurentiis ha preferito mantenere l'ossatura. Manca un colpo in attacco, ma in rosa c'è un Milik in più e anche Verdi, che non è un acquisto da sottovalutare".

Luca Germoni già si stava allenando col Novara. Con il blocco dei ripescaggi com'è la situazione? "L'affare è congelato. Tutti i documenti erano praticamente fatti. C'erano degli impegni da galantuomini con il Novara, che ci ha espresso la voglia di tenere il giocatore anche in Serie C. Valutiamo tutte le opzioni, può essere appetibile anche all'estero. Per lui è importante avere minuti, va bene anche una C importante".