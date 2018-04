RMC SPORT - Ag. Jorginho: “City e United? Normale richiesta di info”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della trasmissione A tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net e in onda sulle frequenze di RMC Sport, l'agente Joao Santos ha parlato del suo assistito Jorginho.

State trattando il rinnovo con il Napoli? “Ne parleremo a fine stagione. Dopo il 20 maggio, se la squadra dovesse aver bisogno di fare qualcosa, noi siamo a disposizione”.

Intanto è stato a Manchester in occasione di una recente amichevole della Nazionale, incontrando anche il Manchester City e lo United. Qual è la situazione? “Jorginho sta bene a Napoli, è titolare della squdra in lotta per lo Scudetto. Lui è titolare della Nazionale italiana, è normale che qualche club inglese possa prendere informazioni su di lui. Tuttavia - ha detto - non c'è nulla di ufficiale”.