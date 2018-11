RMC SPORT - Ag. Pellegrini: "Migliorerà ancora. Defrel, Samp giusta per lui"

Giampiero Pocetta, noto agente di mercato (tra i suoi assistiti Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel), è intervenuto a RMC Sport durante Maracanà per parlare dei suoi assistiti.

Su Pellegrini

"Sta facendo bene Lorenzo, le sue qualità però erano note. Ma nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. Ora sta trovando la sua dimensione, speriamo continui così e sicuro migliorerà ancora. Di Francesco? Si conoscono da qualche anno, conoscono i pregi e i difetti reciproci, il tecnico lo sta valorizzando".

Su Defrel

"Diversi problemi a Roma, ha avuto la sfortuna di infortunarsi diverse volte. Ha le qualità per fare bene e alla Samp si sta trovando bene, il tecnico poi sta sfruttando le sue caratteristiche. Ferrero? E’ stato il primo alla fine del campionato scorso a chiamarmi per sapere se c’era la possibilità di averlo. E’ stato lungimirante. Aveva avuto altre offerte, ma la scelta l’ha fatta il giocatore. Gli piaceva l’ambiente e il progetto. La Samp è la società giusta per il calciatore. Lui si esalta molto in quella posizione di campo, poi ha risolto i problemi che lo hanno assillato a Roma. Ha delle qualità importanti, non mi meraviglio di questo inizio di stagione".

Sulle convocazioni in Nazionale e il lavoro di Mancini

"Si sta respirando un’aria diversa rispetto al passato. Questa attenzione verso i giovani è positiva. E’ l’uomo giusto al posto giusto e sta facendo capire che non c’è preclusione per nessuno. E questa è una spinta importante per un calciatore. Ci vuole solo un po’ di pazienza, perché sono giovani. Si farà un ottimo lavoro".