RMC SPORT - Ag. Raicevic: "Discorsi con Catania, Carpi e squadre estere"

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

RMC SPORT - A Tuttomercato : alle 20 si chiude: le ultime in diretta con noi!

Argentina, i convocati di Scaloni: 5 italiani. C'è Icardi. Out Higuain

Il punto sul Napoli: Tonelli saluta, attesa per l'ufficialità di Ospina

Battistini: "Non mi risulta il Siviglia interessato a Joao Mario"

Sampdoria, via al summit col Bologna per Destro

Inzaghi sulla tragedia di Genova: "Minuto di silenzio non sufficiente"

Napoli, preso Ospina in prestito dall'Arsenal

Il punto sull'Atalanta: preso Rigoni, scambio in vista D'Alessandro-Adnan

Torino, dal Valencia arriva Zaza in prestito con obbligo

Bologna, Destro resta in Emilia. Mercato chiuso

Frosinone, fatta per l'arrivo di Pinamonti

Fiorentina, il terzino Venuti andrà in prestito al Lecce

Lazio, ceduto anche Spizzichino in prestito al Cuneo

Su Diakhate della Fiorentina : "E' un ragazzo del '98 che ha fatto già quattro anni di Primavera, questo è l'anno buono per uscire. Purtroppo si è infortunato, ora con Corvino stiamo valutando una soluzione da qui al 31 agosto, visto che i mercati esteri chiudono in questa data. Ha bisogno di andare a giocare con i grandi".

Gabriele Savino , procuratore di Filip Raicevic e Abdou Diakhate, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato': "Abbiamo un po' di situazioni da valutare. Su di lui ci sono squadre turche, ceche, russe e anche un paio di piste dall'Italia. C'era un interesse importante del Catania con un eventuale ripescaggio in Serie B, c'è anche il discorso Carpi. Abbiamo tante situazioni, vediamo".

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

