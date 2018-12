© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria sulla Roma Alex Sandro ha parlato in zona mista anche a RMC Sport: "Sarà un bel Natale. E' stata una settimana molto buona e stasera abbiamo portato a casa una gara molto difficile. Olsen ha fatto una bella partita ma io festeggio il rinnovo con la vittoria della squadra. Sono felice del rinnovo perché ho la fiducia di tutti qui alla Juventus. Futuro a Torino? Secondo me sì. Io lavoro sempre per migliorarmi di giorno in giorno"