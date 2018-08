RMC SPORT - Allan: "Napoli grande squadra, abbiamo fiducia in noi stessi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio in zona mista, ai microfoni anche di RMC Sport, ha parlato il centrocampista Allan: “Stiamo cercando di fare quello che ci chiede Ancelotti. Per un’ora abbiamo fatto una grande partita. Dopo aver preso gol siamo rimasti tranquilli continuando a fare il nostro calcio e alla fine il risultato premia il nostro lavoro. Milik? E’ un gran giocatore così come Mertens e noi abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Il Napoli è una grande squadra e dobbiamo stare tranquilli ed avere fiducia in noi stessi”.