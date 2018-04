RMC SPORT - Amauri: "Per lo Scudetto tifo Napoli. Ma a Firenze sarà dura"

© foto di Filippo Gabutti

L'ex attaccante di Juventus e Napoli Amauri, intervistato da RMC Sport nel corso della trasmissione "A Tutto Napoli", ha parlato così della corsa Scudetto: "Ho visto la partita di domenica, un grande incontro. Quest'anno la Serie A è molto interessante, veramente bella. La Juve aveva preso un buon vantaggio in classifica, ma il Napoli ha sempre mantenuto l'entusiasmo. Gli azzurri non hanno mollato e hanno recuperato, adesso sono lì".

Secondo lei è successo qualcosa alla Juve dopo l'eliminazione dalla Champions?

"In pochi si aspettavano una così grande rimonta della Juve a Madrid. I bianconeri hanno un DNA diverso dalle altre squadre, ma quanto accaduto al Bernabéu deve aver lasciato comunque un segno".

Si aspettava una reazione così forte da parte di Buffon?

"È difficile da dire. Dopo il Mondiale, Buffon è uscito anche dalla Champions e l'amarezza era tanta. Io credo che abbia il diritto di esprimere quello che pensa. Gigi è uno così: quando parla, dice quello che pensa. Non fa il politico, tanto per capirci. Poi ognuno può giudicare le sue parole come vuole".

Il Napoli domenica andrà a Firenze, un'altra piazza che lei conosce bene. Che gara si aspetta?

"Il Napoli darà battaglia su tutti i campi. La Fiorentina, dopo la tragedia Astori, ha trovato una bella striscia di risultati positivi, ma ora è reduce da due sconfitte. Firenze non è mai un campo facile, mi aspetto una grande partita. I viola vogliono tornare a vincere, ma il Napoli non può perdere punti se vuole lo Scudetto".

Per chi tifa nella corsa Scudetto tra Napoli e Juve?

"Io dico sempre: 'Che vinca il migliore'. E in questo momento secondo me il Napoli sta esprimendo un calcio più bello di quello della Juve".