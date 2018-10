RMC SPORT - Amelia: "Cutrone sulle orme di Inzaghi. Juve? Imbattibile"

© foto di Federico De Luca

Il campione del mondo e tecnico della Lupa Roma, Marco Amelia, è intervenuto a ‘Il VAR dello Sport’, trasmissione in onda a RMC Sport Network, per parlare in particolare del momento del Milan.

Bella gara in Europa: i rossoneri possono lottare per il quarto posto in Serie A?

“Sottolineo le parole di Gattuso quando fa riferimento a un progetto basato sul lungo periodo. Serve pazienza. In Europa League ho visto una bella squadra, sotto nel primo tempo, ma capace comunque di costruire tante occasioni da gol e dominare il gioco nonostante qualche azione finita male. I centrocampisti sono stati bravi a recuperare le palle perse sulla trequarti e a imbastire subito nuove transizioni offensive. Vuol dire che c’è preparazione, talento e un grande staff che affianca Rino. Prestazione esaltante in quei nove minuti che certamente soddisfa i tifosi, considerato che l’Olympiakos può contare su giocatori di livello”.

Cutrone è davvero il nuovo Inzaghi?

“Mi auguro che riesca a fare anche solo la metà di ciò che ha realizzato Pippo. È sulla strada giusta. Ho sentito ieri Gattuso dire che tutti gli vogliono bene e che pesa all’interno dello spogliatoio. Patrick mostra un incredibile senso di appartenenza alla maglia del Milan. Non è stato quasi mai titolare, però quando entra la vedi la sua voglia di segnare. Se sbaglia, torna subito in posizione, non perde mai tempo. Ha un atteggiamento molto positivo. Che giochi dieci minuti o un’intera partita, la firma Cutrone la mette sempre”.

Nel weekend c’è un interessante Lazio-Fiorentina: che gara ti aspetti?

“I biancocelesti arrivano dalla sconfitta europea e sono in difficoltà di risultati, la Viola sta facendo delle ottime cose e di questo ne sono molto felice. Ci aspettiamo tutti una grande partita. All’Olimpico ci sarà certo qualcosa da osservare. Attenzione però a Juventus, Roma e Inter dopo le belle vittorie in Champions: giocheranno tutte in trasferta contro squadre chiuse e organizzate. Da questa giornata potremmo capire molto di questo campionato”.

Vincerà ancora la Juventus?

“È imbattibile e lo ha dimostrato in queste partite. Vedo difficile una crisi futura. La rosa è ampia, danno tutti il meglio, la società è stabile. Per quanto riguarda la Serie A proprio non riesco a trovare un punto debole che possa permettere alle altre di approfittarne. Poi il calcio è strano, ci si mette poco a cadere dalla perfezione. Oggi però è difficile pensare che la Juve più avanti possa scivolare. Il Napoli con Ancelotti ha una garanzia, ma è complicato riprendere i bianconeri. Direi che, anche quest’anno, la strada è quasi segnata. La speranza comunque è l’ultima a morire laddove tutti ci auguriamo un campionato tirato fino alla fine”.