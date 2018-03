RMC SPORT - Amelia: "Quanto detto da Sarri macchia la sua immagine"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'RMC Sport', nel corso della trasmissione 'Due in Fuorigioco', l'ex portiere Marco Amelia s'è così espresso sulle esternazioni di Maurizio Sarri dopo lo 0-0 di Inter-Napoli (Sono cattiva nel dire che lo scudetto è andato perso? - "Sei una donna carina e per questo non ti mando a fare in...).

Questo il pensiero di Amelia: "Se n’è parlato anche troppo. Al di là dell’allenatore partenopeo, a questi livelli non si può sottovalutare l’importanza della comunicazione, in ogni ambito. Io l’ho vissuto in prima persona quando ho smesso di giocare e ho capito quanto questo sia un fattore fondamentale. Quanto detto da Sarri macchia la sua immagine. Penso ai miei allenatori del passato: Lippi, Capello, Allegri, Mourinho. Tutta gente che sulla comunicazione ha sempre lavorato molto".