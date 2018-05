RMC SPORT - Amoruso: "Buffon? Magari non chiuderà la carriera alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Stile Juventus sulle frequenze di Rmc sport, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus e oggi procuratore, ha parlato del futuro legato a Gigi Buffon: "So che Gigi non vorrebbe smettere, ha ancora una grande voglia di giocare e di questo sono più che certo, mi risulta pure che una parte della società sia d'accordo con lui, mentre altri dirigenti invece sarebbero più propensi a far chiudere la carriera a Gigi. Per questo - ha aggiunto Amoruso - non mi meraviglierei se dovesse decidere alla fine di terminare la sua xstraordinaria carriera altrove all'estero. Mi metto anche nei panni della Juventus, e capisco che debba guardare al futuro, con un portiere come Szczesny, che offre ampie garanzie". L'ex attaccante si è poi soffermato sulla vittoria della quarta Coppa Italia consecutiva: "Una bella partita, un bello spettacolo, un primo tempo equilibrato, ma nella ripresa la Juve è entrata in campo con un altro piglio e ha fatto subito la differenza. Ci sono dei giocatori, ha proseguito , penso ad esempio a Douglas Costa, che in questo momento fanno completamente la differenza. Una grandissima Juve, che dimostra di essere la squadra migliore, anche quest'anno".