RMC SPORT - Andreazzoli: "Curioso della A. Luperto? Vorrei restasse"

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a RMC Sport a margine della cerimonia dei premi 'Football Leader': "Siamo estremamente soddisfatti del comportamento dei giocatori. Il salto di categoria però è importante e noi dovremo tenerne conto. L'idea è quella di andare avanti con questa rosa, ovviamente migliorandola in certi reparti. Dovremo avere due squadre a disposizione per avere concorrenza in ogni ruolo. La Roma da avversaria? Io penso alla Serie A, non alla Roma. In passato ho già avuto risposte importanti, ma sarà un'ulteriore verifica. Sono curioso, dovrò migliorare tanti dei giocatori presenti in rosa ma con l'aiuto della società potremo fare un buon lavoro. Luperto? Per me non si muove, ma sono situazioni che riguardano i direttori. E' un ragazzo meraviglioso, di quelli che ti porteresti a casa dopo l'allenamento. Ha tante qualità, è un ragazzo serio e cerca sempre di capire e mettere in pratica le indicazioni".