RMC SPORT - Anellucci:"Dybala? Ad oggi non è un top. A gennaio non parte"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex agente di Paulo Dybala Claudio Anellucci, il quale ha espresso il proprio parere sulla delicata situazione che l'argentino sta attualmente vivendo nella Juventus e nella sua Nazionale. Queste le sue parole:

Claudio, i tifosi sono preoccupati per un'eventuale cessione di Dybala. Possiamo dire però che è molto complicato immaginare una sua partenza?

“Quando portammo Dybala a Palermo Zamparini non lo conosceva neppure (in riferimento all'intervento del presidente del Palermo nel Maracanà di RMC Sport di ieri, ndr). Non credo assolutamente che la Juventus possa decidere di privarsi di Dybala a gennaio, sarebbe una partenza da pianificare con cura assicurandosi prima di avere per le mani un sostituto. Paulo è un perno del progetto bianconero e la Juventus lo considera importante per centrare la Champions League”.

Come possiamo inquadrare, ad oggi, Paulo Dybala?

“Considero oggi Dybala un ottimo giocatore. Ha enormi margini di crescita e potenzialità infinite. Sta crescendo dal punto di vista fisico e mentale, ma ha bisogno ancora di lavorare per diventare un top player. Ad oggi non possiamo considerarlo tale, ma la carta d'identità è dalla sua parte e la Juventus è il club ideale per diventarlo”.



Quanto vale un giocatore come Dybala?

“Ogni giocatore ha un prezzo, dovesse arrivare un'offerta monstre da più di 100 milioni chiaro che la Juventus penserebbe a una cessione di Paulo. Non credo tuttavia che qualcuno voglia spendere al momento tutti questi soldi per lui. I prezzi li fa il mercato, secondo voi Cristante vale 40 milioni? Jorginho vale 55 milioni? Parliamo di cifre folli, chapeau a chi riesce a concludere operazioni di questo genere”.

Nel calcio esiste la meritocrazia?



“Più vado avanti e più mi rendo conto che ormai nel calcio il merito conta relativamente. Ai miei ragazzi dico sempre che a parlare è il campo, ma spesso non è così...”