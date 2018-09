RMC SPORT - Antenucci: "Incidente di percorso. Fiorentina molto forte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mirko Antenucci, attaccante della Spal, ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le parole riprese anche da RMC Sport: "Abbiamo pagato due disattenzioni nel primo tempo. Io ho avuto una grande occasione ma non ho fatto gol. La Fiorentina è veramente forte e organizzata e oggi che non eravamo al top abbiamo pagato. Dopo il secondo gol sono cambiate tante cose e siamo calati molto. E’ un incidente di percorso che può capitare. Sassuolo? Sarà un altro bel test, dovremo scendere in campo agguerriti per fare punti".