RMC SPORT - Antonelli: "Mai pensato che la Lazio cedesse Milinkovic-Savic"

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato', in onda sulle frequenze di RMC Sport: "Milinkovic-Savic? Non ho mai pensato che Lotito lo cedesse, lo conosco. Ci vogliono oltre 100 milioni. Ad oggi inoltre la Lazio non ha preso un giocatore per sostituirlo, per cui penso che ora ci sarà il rinnovo di contratto, si farà in modo che sia felice di restare".