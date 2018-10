RMC SPORT - Antonelli: "Paquetà il giovane più importante del Brasile"

Stefano Antonelli, ex direttore sportivo, a RMC Sport Live Show: "Nessuno di noi può giudicare Mancini sino ad ora perché lui ha trovato questo e non può fare miracoli in questo momento. L'Italia oggi è in difficoltà tecnica. Negli ultimi 15 anni si è guardato ad altri interessi piuttosto che alla costruzione dei calciatori. Mancini ha chiesto pazienza perché non è facile in questo momento, neanche per lui".

Elezione del Presidente Federale. Gravina si è candidato e potrebbe essere eletto. Che ti aspetti da lui?

"E' il migliore, una gran persona con idee chiare e carisma giusta. Molto bene, però quando l'Italia non ha centrato la qualificazione ai Mondiali ci aspettavamo dei cambiamenti e invece non è successo niente. Dalla Svezia ad oggi non è cambiato nulla. Gravina potrebbe entrare nella storia se riuscisse a risollevare il calcio".

Marotta secondo te dove andrà adesso?

"Marotta alla Juventus ha lasciato i suoi uomini migliori. Lui è il numero uno nel gestire e trovare le risorse umane. Oggi lo vedo pronto per aiutare Gravina in questa rincorsa dell'Italia per tornare grandi nel calcio mondiale. Marotta dal punto di vista politico è nato pronto".

Paquetà, che acquisto è per il Milan?

"L'ho visto giocare almeno tre volte ed è il giocatore più importante che c'è in Brasile. Se al Milan farà solo una stagione com'è nelle sue capacità arriverà in breve tempo a valere anche oltre 100 milioni. E' tra i primi 10 giovani più forti che abbia mai visto".

Zidane un domani potrà allenare la Juventus?

"Sì perché ha carisma. Dopo Conte il calcio a Torino sembrava finito e invece Allegri ha fatto un lavoro impressionante. Al netto degli allenatori è importante la struttura Juventus. Zidane non ha la preoccupazione o il problema di gestire uno spogliatoio di campioni, mi piace come profilo".

Se salta Lopetegui il Real Madrid può andare a prendere Conte?

"Conte non ha voglia di starsene a casa, ha voglia di allenare. Se ci sono i presupposti va sicuramente al Real Madrid".