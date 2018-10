RMC SPORT - Antonini: "Felice per il ritorno di Leonardo al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole rilasciate da Luca Antonini, ex terzino milanista, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione Milan News sul derby di domenica:

Sul 2010: “Me lo ricordo bene, abbiamo vinto grazie ad un rigore di Ibra”.

Sul ballottaggio Calabria-Abate: “Ignazio l’ho visto molto bene contro il Sassuolo, è in crescita e in palla. È una partita difficile e importantissima, quindi credo ci sia bisogno anche di un po’ di esperienza. Io farei giocare Abate domenica. In quella zona ci sarà Perisic che è stato l’anima dell’Inter nelle ultime stagioni. Abate è il giocatore giusto, a mio avviso, per fermare il croato”.

Su Leonardo: “E’ stato mio compagno di squadra e poi è stato mio allenatore. C’è un grande rapporto, ogni tanto ci sentiamo. Mi fa piacere che ricopra questa carica insieme a Paolo”.

Su Paquetà: “E’ un gran bel giocatore, è giovanissimo, ma ha dimostrato di avere grandi qualità. In Brasile lo vedono come l’erede di Neymar. E’ giovane, quindi può crescere ancora tanto. Deve imparare subito la lingua italiana, per uno straniero che viene in Italia è fondamentale. Vedendo anche questa operazione di mercato direi che il Milan è tornato”.