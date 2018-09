RMC SPORT - Audero: "Sconfitta brucia. Potevamo tenere meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, in zona mista ha parlato così dopo la sconfitta contro l'Inter: “Grande rammarico per stasera, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo per preparare la gara contro il Cagliari. Sul secondo gol annullato eravamo sicuri che l’arbitro sarebbe intervenuto perché avevamo visto che era fuori. Ultimi minuti burrascosi, potevamo fare meglio e tenere la partita. Gol? E’ stato un tiro abbastanza forte e non sono riuscito ad intervenire come avrei voluto. Stanchezza? Sì ha influito ma anche loro venivano da una partita in settimana e nonostante tutto è stata una bella partita. La sconfitta brucia e forse il pareggio sarebbe stato più giusto, ma il calcio è così”.