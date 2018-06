RMC SPORT - Bacca: "Milan? Il mio obiettivo è restare al Villarreal"

Fonte: Alessandro Rimi

Il centravanti della Colombia, Carlos Bacca, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida contro l'Egitto. “Mi sento bene, sto lavorando per arrivare bene alla Coppa del Mondo. Lavoriamo passo dopo passo, abbiamo davanti grandi squadre. Il mio obiettivo è rimanere in Spagna, ho ancora due anni di contratto con il Milan ma stiamo parlando con il Villarreal. Io sono stato bene lì, speriamo sia la cosa giusta. Il Milan in difficoltà? Ha cambiato tanto, sono arrivati molti giocatori di qualità, però è tornato in Europa. Qui è difficile con Roma, Juventus e Napoli. Sta lavorando per arrivare a quel livello. Falcao al Milan? È un grande attaccante”.