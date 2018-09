RMC SPORT - Baiano sta con la Fiorentina: "Regola delle fasce è assurda"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Francesco 'Ciccio' Baiano, ex attaccante viola, ha affrontato i temi di attualità in casa Fiorentina nel corso di "Garrisca al Vento!", trasmissione realizzata da FirenzeViola.it su RMC Sport. Ecco cosa ha detto: "Partite come quella contro l'Udinese e contro il Chievo ti danno la giusta fiducia: con il Chievo non c'è stata partita dopo il primo gol, mentre contro i friulani è stata una vittoria di rabbia. Siamo ovviamente tutti contenti di questo inizio. Partita contro il Napoli? Anche se la squadra di Ancelotti ha perso, è senza dubbio un campo complicato. Però la Fiorentina ha la giusta tranquillità e la consapevolezza di essere in un buon momento. Se farà una grande partita la Viola potrà giocarsi le sue chances, anche se deciderà tanto la prestazione del Napoli. I partenopei hanno delle difficoltà e anche nelle prime due partite non ha convinto. Pjaca? Non credo che Pioli cambierà la formazione titolare di tanto, squadra che vince non si cambia. Per questo penso che sceglierà ancora Eysseric sull'esterno: il francese non è al 100% della condizione ma nelle due partite ha portato il suo contributo. Penso che Veretout abbia più possibilità di partire titolare. La fascia da capitano? Ci sono delle regole, ma quella delle fasce standard non riesco proprio a capirla. Aldilà del valore della fascia della Fiorentina, chi ha tirato fuori questa "perla" non sa quanto sia importante per Firenze. Ma anche per le altre squadre, è normale che ognuno possa mettere sulla fascia i simboli che vuole. Sinceramente non ho parole per questa regola: sono perfettamente d'accordo con la Fiorentina, domenica il capitano della squadra deve indossare la solita fascia in ricordo di astori".