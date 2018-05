RMC SPORT - Balata: “Seconde squadre? Parliamo lunedì. Voglio Var in B”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato a margine dell'evento 'KickOff' a Coverciano. “Per noi questo è un laboratorio che ci permette di approfondire tanti temi per migliorare il mondo del calcio”, le parole di Balata che ha poi commentato le notizie legate all'Assemblea Elettiva: “Ho già speso parole di apprezzamento per Abete, è un galantuomo. Una persona di grande cultura calcistica, anche Fabbricini è una persona con cui ho avuto splendide relazioni. Noi queste valutazioni le faremo in assemblea, io prenderò atto della volontà delle Società”.

Seconde squadre? “Più che una battaglia, è un problema di metodo e tempistica per capire e approfondire questo tema. Da noi è complicato parlare di seconde squadre, inserendole verrebbero meno delle fette di territorio. I nostri tifosi non la prenderebbero bene. La Serie C è stata promotrice del progetto, noi abbiamo manifestato disponibilità per approfondire questo progetto ma senza immaginare che ci fosse questa volontà da un giorno all'altro. Ragioniamo su questo, l'assemblea è sovrana e io da presidente devo tutelare la mia Lega. C'è stata questa decisione, io non sapevo nulla. Siamo rimasti perplessi, ne parleremo lunedì con le Società e poi vedremo le decisioni”.

Le è piaciuto il campionato di Serie B? "Assolutamente sì, sono felice che tutti i media siano contenti. In questo periodo sto girando i licei di tutte le province italiane, non faccio altro che sentirmi dire da studenti e professori quanto è bella la Serie B. Anche ieri è stata una giornata incredibile”.

Bisogna trovare una soluzione per le penalizzazioni e per le situazioni da definire. “E' un tema di cui parleremo lunedì, alcune scelte non dipendono da noi. Bisogna arrivare prima a decidere, sia in testa che in coda. Questo dovrebbe far parte delle future riforme”.

A quando il VAR in Serie B? “Sapete che ce l'ho nel DNA, penso che sia uno strumento che faccia giustizia. L'ho detto per primo, rende inoltre l'ambiente più sereno. In modo oggettivo determina le decisioni sul campo, ma c'è un percorso da fare per la preparazione della classe arbitrale e all'interno delle Società per capire l'impatto economico. In futuro, però, lo faremo. Spero presto, ma lavoriamo in questo senso”.