RMC SPORT - Balata: "Tavolo di lavoro per l'introduzione delle Squadre B"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha parlato al termine dell'assemblea di Serie B di uno dei temi caldi come l'introduzione delle seconde squadre: “Ringrazio il vicecommissario della FIGC Alessandro Costacurta con cui abbiamo discusso di un tema di attualità scottante come quello delle seconde squadre sul quale anche in questi giorni ci sono stati confronti positivi e approfonditi su questa problematica. La posizione della nostra Lega è che non è possibile in questo momento inserire le seconde squadre nel nostro campionato per tutto un insieme di regolamenti e ragioni giuridiche che sono ostative. Il vicecommissario ci ha detto che c'è totale apertura a modificare il comunicato numero 42 e aprire un tavolo di confronto, una sorta di laboratorio per approfondire e valutare se in futuro, in ottica riforma campionato, sarà possibile introdurre seppur in forma minima l'inserimento di alcune seconde squadre. - continua Balata ai microfoni anche di RMC Sport - C'è la volontà di collaborare al massimo con le altre leghe e la FIGC senza però dimenticare le peculiarità delle nostre squadre. Al momento è previsto un inserimento solo in Serie C. la presenza di Costacurta è un segnare di distensione nei nostri confronti da parte della FIGC. Il chiarimento di oggi serviva a parlare della possibilità di promozione in Serie B delle seconde squadre visto che al momento le squadre della mia lega sono contrarie. Il tavolo di lavoro servirà a trovare delle soluzioni perché questo possa accadere in futuro anche se non si realizzerà facilmente nei prossimi anni”.